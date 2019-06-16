الحكومة الإيرانية تتمسك بوزير النفط رغم دعوات برلمانية لإقالته

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن الحكومة لا تعتزم إقالة وزير النفط بيجن زنغنه من منصبه، وذلك رغم الدعوات البرلمانية لإقالته.

وقال المتحدث ربيعي إنه ”لا تغيير في برنامج عمل الحكومة“، مشيرًا إلى أن الوزير ”زنغنه دائب النشاط، وهو من الوزراء الرئيسيين في الحكومة“.

وأشار إلى أن ”اسم زنغنه مطروح على الدوام، للعزل لكن آمل أن يواصل أداء دوره في الحكومة“، مؤكدًا أن ”دور زنغنه في الوقت الحالي مهم وعلى البرلمانيين أن يساعدوه“.

وكان مشرع إيراني كبير قد قال الشهر الماضي، إنه يجمع التوقيعات في البرلمان لدعم اقتراح لعزل زنغنه، بسبب عدم قدرته على درء العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية.

وقال النائب البرلماني هدايت الله خادمي، إنه لم يجمع بعد العدد الكافي من التوقيعات لدفع المقترح قدمًا، وسبق أن باءت محاولات مماثلة لإقالة زنغنه بالفشل في الأعوام الأخيرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية بعد الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي.