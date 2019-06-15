إيران تستدعي سفير بريطانيا بسبب موقفها من استهداف ناقلات النفط

ذكرت وكالة الطلبة للأنباء في إيران أن الحكومة استدعت اليوم السبت السفير البريطاني في طهران، بعدما قالت بريطانيا إنها تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقالت الوكالة: ”خلال الاجتماع مع مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية، انتقدت إيران بشدة موقف بريطانيا غير المقبول بشأن الهجوم في خليج عمان.. بريطانيا هي البلد الوحيد الذي أيد الاتهامات الأمريكية بشأن الهجوم“.

وأصدر وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت بيانًا أمس الجمعة ألقى فيه باللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني في الهجوم على ناقلتي النفط، قائلًا إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.