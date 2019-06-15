مقتل 8 وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو

المصدر: ا ف ب

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب 16 بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو، اليوم السبت، عند حاجز على مقربة من البرلمان، وفق مصادر طبية وأمنية.

وقال جهاز الإسعاف الخاص ”أمين“: ”يمكننا تأكيد مقتل ثمانية أشخاص وجرح 16 آخرين في الانفجار“.

ولم يسفر انفجار آخر على طريق رئيسي مؤدٍ إلى المطار عن أي ضحايا.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجومين مشيرة إلى أنهما استهدفا ”نقطتي تفتيش، إحداهما في الطريق إلى المطار والأخرى على الطريق المؤدي إلى مجلس النواب“.

وفي حي البرلمان، أكد شاهد عيان يدعى عبدالله مير، أنه شاهد الضحايا على الأرض.

وقال: ”رأيت أربع جثث لأشخاص قتلوا وأربعة أشخاص أصيبوا بجروح جرّاء الانفجار، ثم أغلقت الشرطة الطريق، ولم تسمح إلا لسيارات الإسعاف بالاقتراب“.

وأما صاحب متجر قريب من المكان يدعى نعيم علي، فقال: ”الانفجار كان قويًا للغاية ودمّر متجري جزئيًا، رأيت عدة أشخاص على الأرض وبعضهم لم يكن يتحرك“.

وذكرت مصادر أمنية أن عناصر الشرطة عند نقطة التفتيش انتبهوا إلى السيارة الثانية المفخخة فأطلقوا النار عليها، وتم قتل أحد من كانا على متنها بينما أوقف الثاني، وانفجرت السيارة لاحقًا لكن دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا. ‎