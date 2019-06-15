الأمن الإيراني يعتدي على تظاهرة مؤيدة لـ“الحركة الخضراء“ في ذكراها العاشرة  (فيديو)‎

الأمن الإيراني يعتدي على تظاهرة مؤيدة لـ“الحركة الخضراء“ في ذكراها العاشرة  (فيديو)‎

المصدر: إرم نيوز

شهدت مدينة كازرون في محافظة فارس جنوب إيران، احتجاجات شعبية حاشدة، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الإصلاحية وعُرفت بـ“الحركة الخضراء“.

وذكرت قناة ”صوت الشعب“ الإيرانية عبر تطبيق ”تلغرام“، أن ”قوات الشرطة قامت بالاعتداء على متظاهرين بمدينة كازرون التي نظمت لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني“.

وطالب المتظاهرون الذين تم توقيف عدد منهم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي يقبعون في سجون النظام.

وذكر موقع ”إيران واير“ أن كازرون شهدت، اليوم، إضرابًا عامًا حيث أغلق أصحاب المحال التجارية محلاتهم وشاركوا بالاحتجاجات الشعبية.

وتعد مدينة كازرون من المدن المناهضة للنظام الإيراني، حيث تشهد بين الحين والآخر احتجاجات شعبية.

كما شهدت مدينة مشهد شمال شرق إيران وبعض المدن الأخرى عدة تظاهرات، تضامنًا مع المحتجين بمدينة كازرون.

وشهدت إيران في يونيو/ حزيران 2009، احتجاجات قادتها المعارضة الإصلاحية ضد النظام بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي.

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