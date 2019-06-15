الأمن الإيراني يعتدي على تظاهرة مؤيدة لـ“الحركة الخضراء“ في ذكراها العاشرة  (فيديو)‎

شهدت مدينة كازرون في محافظة فارس جنوب إيران، احتجاجات شعبية حاشدة، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الإصلاحية وعُرفت بـ“الحركة الخضراء“.

وذكرت قناة ”صوت الشعب“ الإيرانية عبر تطبيق ”تلغرام“، أن ”قوات الشرطة قامت بالاعتداء على متظاهرين بمدينة كازرون التي نظمت لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني“.

وطالب المتظاهرون الذين تم توقيف عدد منهم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي يقبعون في سجون النظام.

فوری

لحظاتی قبل#کازرون ۲۵ خرداد:

پلیس معترضان را محاصره کرد اما مردم سد پلیس را شکستند شهر های دیگر حمایت کنن#ایران #اعتراضات_سراسری #FreeIran #IranRegimeChange pic.twitter.com/gLX28CE2AE — كوه نورد تنها (@KohnavardTanha) June 15, 2019

وذكر موقع ”إيران واير“ أن كازرون شهدت، اليوم، إضرابًا عامًا حيث أغلق أصحاب المحال التجارية محلاتهم وشاركوا بالاحتجاجات الشعبية.

وتعد مدينة كازرون من المدن المناهضة للنظام الإيراني، حيث تشهد بين الحين والآخر احتجاجات شعبية.

كما شهدت مدينة مشهد شمال شرق إيران وبعض المدن الأخرى عدة تظاهرات، تضامنًا مع المحتجين بمدينة كازرون.

گزارش‌ها حکایت از بروز ناآرامی در شهرستان #کازرون دارد. در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی منتشر شده که گروهی از مردم کازرون با نیرو‌های امنیتی و انتظامی درگیر شده‌اند.

محل این درگیری‌ها نیز میدان شهدا و سلمان فارسی و زمان آن هم روز شنبه (۲۵ خرداد) اعلام شده است.#اخبار_ایران pic.twitter.com/E3UgwAtTPT — ایران وایر (@iranwire) June 15, 2019

وشهدت إيران في يونيو/ حزيران 2009، احتجاجات قادتها المعارضة الإصلاحية ضد النظام بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي.