هكذا ظهر الوزير في بث رسمي مباشر بباكستان (صور)

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تحول مؤتمر صحفي رسمي لوزير باكستاني إلى مصدر للسخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما نسي فريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالوزير إيقاف خاصية ”فلتر القطط“ مع بداية بثه المباشر للحدث عبر فيسبوك. وتناقل الباكستانيون على نطاق واسع صور وزير الإعلام في إقليم خيبر بختونخوا شوكت يوسفزاي وزملائه من المسؤولين وعلى وجوههم ورؤوسهم مؤثرات خاصة…