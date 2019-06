هكذا ظهر الوزير في بث رسمي مباشر بباكستان (صور)

تحول مؤتمر صحفي رسمي لوزير باكستاني إلى مصدر للسخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما نسي فريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالوزير إيقاف خاصية ”فلتر القطط“ مع بداية بثه المباشر للحدث عبر فيسبوك.

وتناقل الباكستانيون على نطاق واسع صور وزير الإعلام في إقليم خيبر بختونخوا شوكت يوسفزاي وزملائه من المسؤولين وعلى وجوههم ورؤوسهم مؤثرات خاصة تظهرهم كالقطط في مؤتمر صحفي، ليل الجمعة، كان يبث على الهواء مباشرة على صفحة حزبهم الرسمية على فيسبوك.

WTH! KPK Minister turns into a kitty, apparently they uploaded live facebook video stream with cat filter on. Imagine their level of efficiency. Hillarious???????????? pic.twitter.com/nO8SKJ8K0i

ووفقًا للإعلام المحلي، فقد سارع المشاهدون إلى تنبيه مدراء الصفحة لإيقاف تشغيل ”فيلتر القطط“، ورغم توقف البث وحذفه إلا أن صوره كانت قد انتشرت بالفعل على نطاق واسع بين الباكستانيين.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU

— Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) June 14, 2019