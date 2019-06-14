تقارير استخباراتية: إيران قد تشن مزيدًا من الهجمات ضد ناقلات النفط

قالت تقارير استخباراتية أمريكية، الخميس، إن ثمة احتمالية أن تشن إيران مزيدًا من الهجمات ضد ناقلات النفط في خليج عمان.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية أدلى بها مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، رفض الإفصاح عن هويته، لقناة ”الحرة“ الأمريكية.

وقال المسؤول: ”قادة وزارة الدفاع قلقون من تكرار إيران هجمات مماثلة وأكثر خطورة تستهدف ناقلات النفط في خليج عمان“.

وأوضح أن ”قلق قادة البنتاغون يعتمد على تقارير استخباراتية تؤشر إلى احتمال حصول ذلك“.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مقتضب: ”تقييم الحكومة الأمريكية لحادث خليج عمان هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط، بناء على المعلومات الاستخباراتية والمعلومات المتعلقة بالأسلحة المستخدمة“.