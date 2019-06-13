إيران ترد على اتهامات أمريكا لها بشأن الهجمات في خليج عمان

أعربت إيران عن رفضها للاتهامات الأمريكية لها بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، أمس الخميس.

وقالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إن طهران ”ترفض بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي لا أساس له“ بشأن الهجمات على ناقلتي النفط.

وأضافت البعثة في بيان أن إيران تدين الاتهامات الأمريكية ”بأشد العبارات“.

وتعرضت ناقلتان، صباح الخميس، لانفجارات خلال إبحارهما في خليج عُمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا ونقلهم إلى ميناء ”جاسك“ الإيراني.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده بأن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

وقال بومبيو في تصريح صحفي إن ”التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات“.