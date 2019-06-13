بوريس جونسون يتجاوز أهم خطوة لرئاسة وزراء بريطانيا

المصدر: ا ف ب

فاز وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، الخميس، بأول جولة تصويت لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين، وانخفض عدد المرشحين من 10 الى 7.

ونال جونسون الداعم بشدة لبريكست 114 صوتًا من أصل 313، أدلى بها نواب حزب المحافظين في اقتراع سري في مجلس العموم.

وبهذه الخطوة يكون طريق جونسون سالكًا لتولي منصب رئاسة الوزراء، خلفًا لرئيسة الحزب السابقة تيريزا ماي، التي استقالت يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج، ولم تطلب الحكومة تأجيلًا آخر مما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب دون اتفاق.