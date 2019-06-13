المكسيك تنفي وجود اتفاق سري مع أمريكا بشأن الهجرة

المصدر: ا ف ب

نفى وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ايبرارد، وجود أي ملحق سري للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول الهجرة.

وأكد إيبرارد أن بلاده ”لا تقبل أبدًا بوجود عسكري أمريكي على أراضيها“.

وشدد على أنه ”لا يوجد أي شيء آخر غير التقرير الذي سلمه الثلاثاء للرئيس المكسيكي ولمجلس الشيوخ“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن ”القسم الأكبر من الاتفاق“ مع المكسيك ”لم يكشف بعد“.

وكانت المكسيك وتحت تهديد بفرض رسوم جمركية، تعهدت في السابع من حزيران/ يونيو الجاري، باتخاذ العديد من الإجراءات لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط أمريكا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.