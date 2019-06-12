روحاني لرئيس الوزراء الياباني: لن نبدأ حربًا مع أمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تبدأ حربًا في المنطقة حتى مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي وصل إلى طهران، اليوم الأربعاء.

وأضاف روحاني خلال المؤتمر أن ”شينزو آبي متفائل بالتطورات الإيجابية في المستقبل“، مبينًا أنه ”تفاوض مع رئيس الوزراء الياباني حول قضايا الأمن والانفراج في المنطقة“.

ولفت روحاني إلى أنه أبلغ الضيف الياباني أنه ”في حال شُنت حرب على إيران فإنها ستقوم برد حاسم“، معبّرًا عن رضاه عن دعم اليابان المستمر لإيران.

وفيما يتعلق بشراء اليابان للنفط الإيراني، قال روحاني: إن ”اليابان مهتمة بمواصلة شراء النفط من إيران، مما يضمن تطوير العلاقات الثنائية“، منوهًا إلى أنه ”تحدث مع شينزو آبي عن الاستثمار الياباني في المناطق الجنوبية من إيران، بما في ذلك ميناء تشابهار الذي يقع في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد“.

وفيما يتعلق بمستقبل الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، قال: ”لقد قلنا لرئيس الوزراء الياباني نحن مهتمون بمواصلة هذا الاتفاق، وتصرفات إيران ستكون قائمة“.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن ”طهران وطوكيو توليان أهمية كبيرة لاستقرار وأمن المنطقة، وقد أخبرت رئيس الوزراء أننا لن نبدأ حربًا في المنطقة، حتى مع الولايات المتحدة. ولكن إذا بدأت الحرب فسيكون ردنا حاسمًا“.

وقال روحاني: إن ”آبي اقترح أن تتعاون إيران واليابان في التكنولوجيا النووية السلمية كبلدين يعارضان السلاحين النوويين“.

آبي: اليابان تهدف لمنع التوتر

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني إن خطر زيادة التوتر في المنطقة وحتى العرضي لا يزال قائمًا، مضيفًا أن ”اليابان تريد منع مثل هذه الأحداث، وكان هذا هو محور زيارتي إلى طهران“.

وخاطب شينزو آبي الرئيس الإيراني: ”ربما لن تكون بعض كلماتي في المؤتمر الصحفي مرغوبة أو مستحسنة لدى الجانب الإيراني، لكنهم يعبرون عن اهتمامهم بتحسين الوضع“.

وقال شينزو آبي إنه قطع شوطًا طويلًا للوصول إلى إيران، مضيفًا ”أنه هو ووالده، وزير خارجية اليابان آنذاك، كان قد زار طهران قبل ستة وثلاثين عامًا“.

وقال شينزو آبي: ”أنا سعيد لأن حلمي الذي دام ثلاثين عامًا قد تحقق وأصبح بمقدوري رؤية أصدقائي“، معربًا عن تفاؤله بشأن التطورات الإيجابية التي ستحصل في المستقبل، وقال: ”لكن هذه التطورات سوف تتطلب الصبر“.

وقال رئيس الوزراء الياباني إنه أجرى حوارًا صريحًا مع الرئيس الإيراني بناءً على موقفه من الحفاظ على السلام والاستقرار.