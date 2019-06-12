إيران تعد ”قائمة سرية“ بخلفاء خامنئي المحتملين

كشف آية الله محسن أراكي عضو مجلس الخبراء الإيراني عن وجود قائمة أسماء ستقود البلاد خلفًا للمرشد علي خامنئي.

وأوضح وفقًا لوكالة فارس الإيرانية، أن لجنة خاصة مشكلة من 3 أشخاص من مجلس الخبراء جمعوا الأسماء التي تمتلك صلاحية وميزات المرشد خلفًا لخامنئي.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس الخبراء يمكن أن يقترحوا أسماء للجنة، مؤكدًا أنهم يحتفظون بالأسماء بكل سرية.

وأضاف: ”إذا لزم الأمر، سيتم تقييم هذه الأسماء من قبل مجلس الخبراء الذي يتولى مهمة تعيين المرشد“، لافتًا إلى عدم ضرورة كون الأشخاص المختارين من مجلس الخبراء.

ويتشكل مجلس الخبراء الإيراني من 88 عضوًا، مهمتهم اختيار مرشد البلاد والإشراف على ذلك.