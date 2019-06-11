تقرير: رئيس وزراء اليابان لن يحل الأزمة الأمريكية – الإيرانية

استبعدت مجلة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ينجح رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، في إنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، عندما يزور طهران غدًا للوساطة بين الطرفين، معتبرة أنّ إيران لن تتفاوض مع واشنطن ما لم تعود لاتفاق 2015 النووي.

وأعربت مجلة ”أمريكان كونزيرفاتيف“ عن اعتقادها أن طهران لن تقبل أي عرض أمريكي للتفاوض حاليًا بدعوى أن الإدارة الأمريكية غير صادقة، وأن دعوتها الأخيرة لطهران للحوار كانت مجرد ”عرض مظاهر“ خاصة بعد قرار واشنطن الأخير فرض عقوبات على أكبر مجموعة إنتاج بتروكيماويات إيرانية.

ولفتت المجلة إلى أنّ ”شينزو آبي يرتبط بعلاقات جيدة مع الحكومة الإيرانية، وأن والده الذي كان وزير خارجية لليابان قام بزيارة لطهران قبل أكثر من 30 سنة“.

وقالت: ”هناك تكهنات أن آبي يسعى لتسهيل بدء حوار أمريكي- إيراني، إلا أن الخلافات الأساسية بين الجانبين ستبقى على ما هي ولن تتغير.“

وأضافت: ”قد يكون آبي وسيطًا قادرًا لكن لن يكون بمقدوره ردم الهوة بين الطرفين؛ لأن الرئيس دونالد ترامب لن يوافق على العودة لاتفاق 2015 الذي انسحب منه العام الماضي، كما أن إيران لن تقبل إجراء مفاوضات مع واشنطن قبل عودتها للاتفاق… وعلى هذا الأساس فلن يكون هناك أي شيء لآبي للتوسط ولا يوجد شيء للحديث عنه.“

ورأت المجلة في تقريرها أنّ سياسة ترامب بتطبيق ”أقصى الضغوط“ على إيران لن تنجح وتشكل عقبة رئيسية أمام حل دبلوماسي، معربة عن اعتقادها أنّ ”ترامب ومساعديه أساءوا تقدير الوضع بشكل كلي.“

وأضافت: ”لا يزال ترامب ومساعدوه لا يفهمون أن طهران ستستمر في عنادها كلما زادت ضغوطهم عليها…. والواقع أنه لو كانت إدارة ترامب صادقة في انتهاج الدبلوماسية تجاه إيران لم يكن أن تفرض مزيدًا ومزيدًا من العقوبات عليها.“