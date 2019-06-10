تقرير: قوى أجنبية تستغل الفوضى في ”هونغ كونغ“ لإيذاء الصين (صور وفيديو)

تقرير: قوى أجنبية تستغل الفوضى في ”هونغ كونغ“ لإيذاء الصين (صور وفيديو)

المصدر: رويترز

قالت صحيفة صينية رسمية، اليوم الاثنين، إن ”قوى أجنبية“ تحاول إلحاق الأذى بالصين من خلال نشر الفوضى في ”هونغ كونغ“ بسبب مشروع قانون لتسليم المتهمين أثار احتجاجات حاشدة في المستعمرة البريطانية السابقة.

وطوقت شرطة مكافحة الشغب برلمان ”هونغ كونغ“ في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بعد أن تحولت مسيرة سلمية احتجاجًا على مشروع القانون إلى مواجهات بين الشرطة والمحتجين.

واكتظت شوارع ”هونغ كونغ“ أمس الأحد بمئات الآلاف من المحتجين على مشروع القانون في أكبر تظاهرة منذ سنوات. وقال كثيرون إنهم يخشون أن الخطوة ستعرض الاستقلال القضائي في بلادهم للخطر.

وقال منظمو المسيرة إن عدد المشاركين فاق المليون لكن الشرطة قدرت العدد بنحو 240 ألفًا، فيما قالت صحيفة (تشاينا ديلي) في افتتاحية إن مشروع القانون هو تشريع ضروري.

وأضافت ”أي شخص منصف سيرى أن التعديلات على القانون مشروعة ومعقولة ومنطقية… ستقوي حكم القانون في هونج كونج وتحقق العدالة“.

وتابعت ”للأسف، تعرض بعض سكان هونغ كونغ للخديعة من معسكر المعارضة وحلفائه الأجانب لدعم الحملة المناهضة لقانون التسليم“.

وذكرت الصحيفة الناطقة بالانجليزية أن بعض المحتجين تعرضوا للتضليل بشأن التعديلات المقترحة على القانون فيما يحاول البعض الآخر الترويج لأجندة سياسية.

وقالت ”لم يدركوا أن معسكر المعارضة يستخدمهم كبيادق في مناورات تهدف للحصول على مكاسب سياسية من خلال الإضرار بمصداقية وسمعة الحكومة في هونغ كونغ، ولا أن بعض القوى الأجنبية تستغل الفرصة للدفع باستراتيجيتهم لإيذاء الصين من خلال نشر الفوضى في هونغ كونغ“. ولم تفصح الصحيفة عن القوى الأجنبية المقصودة.

وقالت صحيفة صينية أخرى هي ”جلوبال تايمز“ واسعة الانتشار اليوم الاثنين إن حكومة ”هونغ كونغ“ لن تتراجع عن موقفها.

 

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