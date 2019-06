تقرير: قوى أجنبية تستغل الفوضى في ”هونغ كونغ“ لإيذاء الصين (صور وفيديو)

قالت صحيفة صينية رسمية، اليوم الاثنين، إن ”قوى أجنبية“ تحاول إلحاق الأذى بالصين من خلال نشر الفوضى في ”هونغ كونغ“ بسبب مشروع قانون لتسليم المتهمين أثار احتجاجات حاشدة في المستعمرة البريطانية السابقة.

Hong Kong police force back protesters trying to storm parliament. More here: https://t.co/3GZm2XYuoW pic.twitter.com/kprI9Sdk4j

وطوقت شرطة مكافحة الشغب برلمان ”هونغ كونغ“ في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بعد أن تحولت مسيرة سلمية احتجاجًا على مشروع القانون إلى مواجهات بين الشرطة والمحتجين.

واكتظت شوارع ”هونغ كونغ“ أمس الأحد بمئات الآلاف من المحتجين على مشروع القانون في أكبر تظاهرة منذ سنوات. وقال كثيرون إنهم يخشون أن الخطوة ستعرض الاستقلال القضائي في بلادهم للخطر.

Over one million people in Hong Kong are marching against extradition to China. pic.twitter.com/UqexuVoDlf

وقال منظمو المسيرة إن عدد المشاركين فاق المليون لكن الشرطة قدرت العدد بنحو 240 ألفًا، فيما قالت صحيفة (تشاينا ديلي) في افتتاحية إن مشروع القانون هو تشريع ضروري.

وأضافت ”أي شخص منصف سيرى أن التعديلات على القانون مشروعة ومعقولة ومنطقية… ستقوي حكم القانون في هونج كونج وتحقق العدالة“.

Over 150,000 protesters march in #HongKong in a MASSIVE protest against legislation that would allow people to be extradited to mainland #China????????to face charges.

I bet @TheDemocrats would hold #impeachment hearings if we marched in DC‼️????????#ImpeachTrumppic.twitter.com/0bQ83m6UN5

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) June 9, 2019