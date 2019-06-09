مسلحون يخطفون عاملين لبنانيين في نيجيريا

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أعلن متحدّث باسم الشرطة في نيجيريا الأحد، عن أن مسلحين خطفوا عاملين لبنانيين كانا يعملان في شق طريق بولاية ”ريفرز“ الغنية بالنفط. وقال نامدي أوموني المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز، إن ”العاملين خطفا يوم الجمعة من موقع في منطقة أندوني“، مضيفًا: ”تم استدعاء البعض للاستجواب ونأمل في أن نقترب من أحد المستهدفين الرئيسيين بحلول نهاية…