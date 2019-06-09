القضاء الإيراني: عفو خامنئي لا يشمل المعتقل اللبناني نزار زكا (صورة)

قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الأحد، إن العفو الذي أصدره المرشد الاعلى علي خامنئي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لا يشمل اللبناني المعتقل نزار زكا، المتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

وأضاف إسماعيلي في حديث لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إن ”السلطات الإيرانية تدرس الطلب اللبناني بشأن الإفراج عن المعتقل نزار زكا“، رافضًا في الوقت نفسه تحديد مهلة معينة للإفراج عنه.

وتابع إسماعيلي أن ”المسؤولين في لبنان تقدموا بطلب الإفراج المشروط عن نزار زكا، وكان آخر من تقدم بذلك الرئيس اللبناني ميشال عون، وسيتم مراجعة هذا الطلب لدى الجهات القضائية في إطار اللوائح القانونية“.

ويقبع نزار زكا في سجن ”إيفين“ شمال العاصمة طهران، بعد إدانته بالتجسس والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عقب اعتقاله في سبتمبر 2015، أثناء زيارته إلى طهران بدعوة رسمية للمشاركة بمؤتمر ترعاه الحكومة الإيرانية.

ويعتبر نزار زكا أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات ومن الداعمين لحرية الإنترنت، وقالت السلطات القضائية الإيرانية في حينها، إن زكا أدين بالتجسس لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية، وحكمت عليه في الـ 20 من سبتمبر 2016، بالسجن لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة قدرها 4.2 مليون دولار بعد إدانته بتهمة التجسس.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت الاثنين الماضي، أن الرئيس اللبناني ميشال عون دعا السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح نزار زكا.

ونقلت وكالة ”تسنيم“ للأنباء عن مصدر مسؤول نقلًا عن مصادر قريبة من المجلس الأعلى للأمن القومي، قوله إن طلب الرئيس اللبناني من المرجح أن يتم تنفيذه قريبًا.

وفي أبريل الماضي، وبالتزامن مع مقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتبادل السجناء بين بلاده وأمريكا، طلب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الإفراج عن زكا عبر رسالة بعث بها إلى ظريف.