ظريف مهاجمًا أوروبا: سياساتها أضرت بدول المنطقة

هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، الدول الأوروبية، معتبرًا أن سياساتها أضرت بدول المنطقة، لافتًا إلى أن عليها العمل وفق قرار مجلس الأمن 2231.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن ظريف خلال زيارته لمدرسة العلامة الحلي في العاصمة طهران، قوله إن ”أوروبا ليست بالمكان والمستوى الذي يسمح لها بانتقاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في القضايا التي لا تخص الاتفاق النووي“.

وانتقد الوزير الإيراني، الولايات المتحدة، معتبرًا أنها ”لم تحقق أهدافها في سوريا، لأن الشعوب والأمم ترفض السياسات الأمريكية“، مشيرًا إلى أن ”الرئيس دونالد ترامب يفرض قانون وسياسة الغاب على العالم“.

وأردف أن ”أمريكا في حالة ضعف، ولقد ارتكبت الكثير من الأخطاء وقد شعرت هي وحلفاؤها بأنها في وضع ضعيف بالمنطقة، أما في سوريا والعراق واليمن ولبنان، فلم تحقق أهدافها لأن المقاومة والشعب لم يقبلوا سياساتها“.

ورأى ظريف أن ”هدف أمريكا ممارسة الضغوط فقط“، لافتًا إلى أن ”إسرائيل لو تستطيع الدفاع عن الآخرين لدافعت عن نفسها“.

وأبلغت إيران، في الثامن من أيار/مايو الماضي، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ”بالتوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها المعينة“، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي.