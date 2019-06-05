ألمانيا تسجل 132 هجومًا ضد المسلمين في الربع الأول من 2019

شهدت ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 132 جريمة ضد المساجد والمسلمين، وفقًا لوزارة الداخلية الألمانية.

وكتبت صحيفة ”نيوا أوسنابروكر تسايتونغ“ الألمانية، الأربعاء، أن وزارة الداخلية قالت في ردها على مساءلة برلمانية من الحزب اليساري الألماني، إنه تم تسجيل 132 هجومًا على مساجد ومسلمين خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات تضمنت الإساءة للمسلمين وإهانتهم، وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وكتابة عبارات مسيئة على مبانيهم.

وأشارت إلى أن 4 أشخاص أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي للهجمات أعلى من ذلك، بسبب الإبلاغ المتأخر عن الهجمات.

وسُجلت في الربع الأول من العام الماضي 196 جريمة ضد المسلمين في ألمانيا، وبلغ عدد الجرائم التي سجل ارتكابها ضد المسلمين خلال العام بأكمله 824 جريمة.

ونقلت الصحيفة عن النائبة في الحزب اليساري الألماني، أولا يلبكه، قولها إن انخفاض عدد الجرائم ضد المسلمين لا يعني انخفاض الخطر، وتأكيدها على ضرورة الحزم في مواجهة العنصرية بجميع أشكالها.

وأشارت بشكل خاص إلى أن النقاشات حول الحجاب لا تفيد السيدات والفتيات المسلمات، وإنما على العكس تفتح الطريق أمام إقصاء أكبر لهن.