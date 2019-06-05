شرطة طهران تمنع أهل السُنة من إقامة صلاة العيد‎

كشف البرلماني الإيراني البارز، محمود صادقي، الأربعاء، أن قوات الشرطة بالعاصمة طهران منعت إقامة صلاة العيد لأهل السُنة، ضمن ممارسات التضييق والعنصرية تجاه أهل السُنة في إيران.

وقال صادقي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”بعد متابعة الأمر كثيرًا تمت الموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر في مصلى أهل السُنة بمنطقة يافت آباد بطهران، ولكن تم إبلاغي اليوم أن الشرطة منعت إقامة الصلاة في الصباح. وكل مسؤول أتصل به إما غير متاح أو لا يجيب أو يقول لي إنني لست مسؤولًا عن الأمر“.

وكان مفتي أهل السنة في إقليم كردستان غرب إيران، كاك حسن أميني، أعلن أن أمس الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك بالنسبة لسُنة إيران، خلاف ما أعلنته السلطات أن اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر في البلاد.

ويتعرض مواطنو أهل السُنة في إيران لمضايقات وممارسات عنصرية من قبل السلطات بشكل ممنهج ودوري، لا سيما فيما يتعلق بحرية ممارسة شعائرهم الدينية بل والهجوم على رموزهم من العلماء والمشايخ وحتى الصحابة.

وفي آخر حادثة تشير إلى تعرض أهل السُنة في إيران للمضايقات، كانت القناة الخامسة من التلفزيون الحكومي الإيراني بثت أواخر شهر مايو الماضي قصيدة لمنشد شهير أساء خلالها لأتباع الطائفة السنية وتطاول فيها على الخلفاء الراشدين، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

بدوره، انتقد ممثل أتباع الطائفة السنية في البرلمان الإيراني النائب شهاب نادري رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، عبدالعلي علي عسكري، متهمًا التلفزيون الحكومي في إيران بـ“الترويج للاختلاف والفرقة داخل المجتمع الإيراني“.