تقارير: الهجوم الإسرائيلي الأخير على مطار ”تيفور“ بسوريا استهدف قاعدة إيرانية

رجحت تقارير إسرائيلية، أن تكون الغارات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي بمدينة حمص السورية، استهدفت قاعدة إيرانية لطائرات من دون طيار في مطار ”التيفور“ العسكرية.

ونقل موقع ”آمد نيوز“ الإيراني المعارض، عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن ”سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قاعدة تابعة لفيلق القدس الإيراني الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني في مطار التيفور العسكري بمدينة حمص“.

وأشار إلى أن ”شركة Image Satellite International التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها، نشرت صورتين متصلتين التقطتا بالأقمار الصناعية لقاعدةT-4 Airbase، تظهران المكان المتسهدف قبل وبعد هجوم الأحد“.

وأضاف الموقع أنه ”وفقًا للصور، من المحتمل أن تكون الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت قاعدة إيرانية لطائرات بدون طيار في قاعدة T-4 الجوية“.

واستخدمت إيران قاعدة T-4 الجوية لشن ضربات بطائرات دون طيار ضد تنظيم داعش في وسط وشرق سوريا.

وإضافة إلى القوات الإيرانية، استخدم الجيش الروسي أيضًا قاعدة T-4 الجوية للقيام بهجمات جوية ضد داعش.

ومن المرجح أن إسرائيل أبلغت روسيا قبل الهجوم على مطار التيفور العسكري، وهذا هو سبب عدم استهداف القوات الروسية المتواجدة في المطار، بحسب الموقع الإيراني.

ومنذ بداية يونيو الجاري، شن الجيش الإسرائيلي هجومين على الأقل ضد المنشآت العسكرية السورية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام السوري.

وكان مصدر عسكري سوري رسمي أعلن الإثنين، عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مطار ”تيفور“ العسكري.