الكشف عن منشأة عسكرية تحت الأرض غرب إيران (صور )

قالت شركة ”السوريس أليانز“ الأمريكية، أنها كشفت عن منشأة عسكرية تحت الأرض في محافظة كردستان غرب إيران.
ونقلت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية، الأربعاء، عن الشركة الأمريكية والتي يقع مقرها في مدينة ”لونغمونت“، أن ”صورًا للأقمار الصناعية أشارت إلى وجود منشأة عسكرية تحت الأرض غرب إيران“.
ووفقًا لصورة الأقمار الصناعية التي نشرها موقع الشركة على الإنترنت، فإن ”إيران معروفة باستخدامها لتطوير وتخزين واستخدام الأسلحة تحت الأرض“، مضيفة أنها ”ستراقب إيران بأكملها للعثور على مراكز مثل هذا“.
ووفقًا للشركة، فإن ”هذا المرفق تحت الأرض قيد الإنشاء من المرجح أن يتم بناؤه لدعم برنامج الصواريخ الإيراني“.