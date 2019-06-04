رئيس أوكرانيا الجديد يبدي استعداده للتفاوض مع روسيا‎

أعلن الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أنه مستعد للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب شرق أوكرانيا، ولكنه سيتمسك بالهدف الذي أعلنته الحكومة السابقة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأكد زيلينسكي خلال حديث للصحفيين داخل مقر حلف شمال الأطلسي، أنه ”سيحافظ على بقاء أوكرانيا على الطريق للتكامل الأوروبي، والأوروبي الأطلسي“، مضيفًا أن ”من بين أهدافه الرئيسة، تنفيذ إصلاحات أمنية داخلية، لتقريب البلاد من حلف شمال الأطلسي“.

وقال إن ”المسار الإستراتيجي لأوكرانيا لتحقيق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي.. ما زال لم يتغير“.

والتقى زيلينسكي مع جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل في وقت سابق من الثلاثاء.

وزيلينسكي ممثل كوميدي سابق، ليس له خبرة سياسية سابقة، وتولَّى الرئاسة في أوكرانيا في 20 أيار/ مايو.

ومن المرجح أن تطمئن تصريحات زيلينسكي، خلال أول زيارة يقوم بها إلى خارج البلاد كرئيس لأوكرانيا، الحكومات الغربية، التي لها استثمارات ضخمة في بلاده.