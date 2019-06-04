انتحاري يحاول تفجير نفسه خارج مركز شرطة بإندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء، إن متشددًا إندونيسيًا يشتبه في أنه متأثر بتنظيم داعش، أصيب بجروح بالغة لدى محاولته تفجير نفسه خارج مركز شرطة.

ووقع الهجوم في ساعة متأخرة الليلة الماضية، فيما تستعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان إلى الاحتفال بعيد الفطر غدًا الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براسيتيو: ”كان مفجرًا انتحاريًّا“. ونقل المشتبه فيه إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في اليد اليمنى والبطن.

ولم ترد أنباء بوقوع إصابات أخرى عندما فجر الشاب البالغ من العمر 22 عامًا نفسه، ما وصفتها الشرطة بمواد ناسفة منخفضة الجودة في مقاطعة ”جاوة الوسطى“.

وقال براسيتيو: ”إذا تعافى بشكل كامل فسنجري مزيدًا من التحريات لمعرفة دوافعه“ مضيفًا أن المشتبه فيه اطلع على فكر تنظيم داعش.

وتعاني إندونيسيا من عودة التشدد. وألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على مئات الأشخاص الذين يشتبه في أنهم متشددون بعد سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس ومراكز شرطة في مدينة ”سورابايا“، وراح ضحيتها ما يربو على 30 شخصًا العام الماضي.

ويعتقد أن مئات الإندونيسيين سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام لتنظيم داعش، فيما تشعر السلطات في إندونيسيا بالقلق من أن ينشر العائدون من الشرق الأوسط الفكر المتشدد.