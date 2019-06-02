إيران تسجن صحفيًا عامين بتهمة التضليل وإهانة المرشد

المصدر: ا ف ب

أصدر القضاء الإيراني، الأحد، حكمًا بسجن صحافي مدة عامين؛ بتهمة ”نشر معلومات مضللة“ و“إهانة“ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والسلطات، بحسب ما صرح محاميه للإعلام المحلي.

ونقلت وكالة ”ارنا“ الرسمية للأنباء عن المحامي علي مجتهدزادة قوله، إن المحكمة حظرت على الصحافي مسعود كاظمي ممارسة ”أي نشاطات إعلامية“ لمدة عامين.

ولم يتم الكشف عن سبب الاتهامات التي وجهت إلى كاظمي.

وفي 23 أيار/مايو، ذكرت صحيفة إيرانية رسمية أن الصحافي اعتقل قبل يوم.

وكان كاظمي مراسلًا لصحيفة ”شرق“ الإصلاحية اليومية، ورئيس تحرير مجلة ”سيدا-يي بارسي“ الشهرية، بحسب وكالة ”اسنا“ الطلابية شبه الرسمية.

وقبل المحاكمة، حددت المحكمة كفالة قدرها عشرة مليارات ريال (نحو 74 ألف دولار بسعر السوق المفتوح) في القضية التي يُتهم فيها كاظمي بـ ”التآمر ضد الأمن القومي“.

وقال مجتهدزادة: ”لقد تم لحسن الحظ إسقاط هذه التهمة أثناء المحاكمة… ونظرًا إلى التهم الحالية في لائحة الاتهام، نأمل في خفض قيمة الكفالة والإفراج عنه“.

واعتقل صحافي آخر هو بويان خوشهال، في تشرين الأول/أكتوبر؛ بتهمة ”إهانة“ الإمام الحسين.

وفي آب/أغسطس، حكم على الصحافي مير محمد مير-إسماعيلي بالسجن 10 سنوات؛ بسبب إهانة الإمام الرضا.