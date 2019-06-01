إيران تشتكي رفض المطارات الأجنبية تزويد طائراتها بالوقود

قال مسؤول إيراني، اليوم السبت، إن طهران قدمت شكوى إلى وكالة تابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى مشكلة استمرار مواجهة الطائرات الإيرانية لمشكلة عدم تزويدها بالوقود في المطارات الأجنبية بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال مرتضى دهقان، من مديرية الملاحة الجوية والشؤون الدولية في إيران، إن قضية عدم تزويد الطائرات التابعة لشركات الطيران الإيرانية بالوقود في عدد من المطارات الأجنبية قد أبلغت به سابقًا منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

ووصف دهقان خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها سبب في قضية عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، معتبرًا أنها ”مخالفة“ لجميع اللوائح الدولية.

وحظرت الولايات المتحدة عددًا من شركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك إيران ”إير“.

وادعى دهقان أن الغرض من هذه التدابير هو ”قطع العلاقات الإيرانية مع الدول الأخرى“، مبينًا أن الجمهورية الإسلامية ستعمل على حل مشكلة توصيل الوقود للشركات الإيرانية.

وواجهت الطائرات الإيرانية مشكلة عدم تزويدها بالوقود قبل بضع سنوات، أي قبل التوقيع على الاتفاق النووي في تموز/ يوليو 2015، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت في الثامن من أيار/ مايو العام الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي، واستئناف العقوبات، التي خلقت مشاكل لشركات الطيران الإيرانية.

ونتيجة للعقوبات الأمريكية، رفضت المطارات الأجنبية تسليم الوقود لطائرات الركاب الإيرانية، مما تسبب بمشكلة لركاب هذه الطائرات.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن الحادث الأخير من مشكلة عدم التزود بالوقود، يتعلق برحلة من طهران إلى فرانكفورت في ألمانيا، مضيفة أن ”الطائرة التي كانت رحلتها تستمر 8 ساعات، تعيّن عليها التوقف بعد 4 ساعات في أنقرة للتزود بالوقود“.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”بعد ساعات من المفاوضات، بينما كان ركاب الطائرة مستاؤون، تم جلب ناقلتين تحملان الوقود للطائرة الإيرانية من خارج المطار“.