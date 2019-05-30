إقالة دبلوماسي كوري سرّب محادثة بين مون وترامب

أقالت وزارة الخارجية في سيول، دبلوماسيًا متهمًا بتسريب محادثة هاتفية بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيم إن تشول، إنه تم اتخاذ قرار الإقالة خلال اللجنة التأديبية التي عقدت في وقت سابق من اليوم الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ”يونهاب“.

ويتهم الدبلوماسي الذي كان يعمل في سفارة كوريا الجنوبية لدى واشنطن، بإخبار النائب البرلماني كانغ هيو-سانغ من حزب كوريا للحرية المعارض، بما نوقش خلال مكالمة هاتفية بين مون وترامب في أيار/مايو الماضي.

واعترف الدبلوماسي بالخطأ، لكنه نفى أن لديه أي نية للإضرار بسياسة الحكومة، بحسب المصدر ذاته.

وقدمت الوزارة دعوى جنائية إلى النيابة العامة ضد الدبلوماسي والنائب البرلماني كانغ بشأن تسريب مواد سرية.