أردوغان يعرض على ترامب مجددًا تشكيل ”مجموعة عمل لمناقشة مسألة إس-400

المصدر: ا ف ب

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على نظيره الأمريكي دونالد ترامب تشكيل ”مجموعة عمل مشتركة“ تبحث مسألة عزم تركيا شراء أنظمة صواريخ روسية رغم التحذيرات الأمريكية.

وقال فخرالدين ألتون مدير المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، إن أردوغان كرر خلال اتصال هاتفي مع ترامب ”الاقتراح التركي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن مشروع تركيا للتزود بصواريخ إس-400 من روسيا لتلبية حاجاتها الأمنية الوطنية“.

وسبق أن أعلنت أنقرة في نيسان/أبريل الماضي أنها قدمت اقتراحًا من هذا النوع لواشنطن، إلا أنها لم تتلقَ ردًا عليه.

وأضاف ألتون أن ترامب وأردوغان اتفقا على هامش قمة مجموعة العشرين في نهاية حزيران/يونيو في اليابان.

وحذرت واشنطن مرارًا أنقرة من احتمال فرض عقوبات عليها في حال أنجزت صفقة الصواريخ الروسية، لأن تركيا في هذه الحال تقع تحت قانون كاتسا الذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يوقع عقود تسلح مع شركات روسية.

وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الصفقة الروسية مع تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، تشكل تهديدًا لدفاعات الدول الغربية.

وخيرت الإدارة الأمريكية أنقرة بين اختيار الصواريخ الروسية، والحصول على المقاتلات الأمريكية من نوع إف-35 التي وقعت اتفاقًا لشراء 100 منها.

ومطلع نيسان/أبريل علقت واشنطن تسليم معدات إلى تركيا تنشر على الأرض مرتبطة باستخدام طائرات إف-35 المصممة لتكون قادرة على الاتصال في الوقت الحي بأنظمة الحلف الأطلسي العسكرية، وبينها الدفاع المضاد للصواريخ.

ودافع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في الحادي والعشرين من أيار/مايو عن موقف بلاده بشأن الصواريخ الروسية، مؤكدًا أن أنقرة مستعدة لمواجهة عقوبات أمريكية محتملة.

وعرضت واشنطن على أنقرة تسليمها صواريخ أمريكية من نوع باتريوت كبديل عن الصواريخ الروسية إس-400، لكن المحادثات بهذا الشأن لم تتقدم.