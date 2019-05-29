نقابة المحامين بأنقرة: تركيا تعذب محتجزين من موظفي الخارجية

قالت نقابة المحامين في أنقرة إن خمسة من موظفي وزارة الخارجية التركية اعتقلوا الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشل قبل 3 أعوام قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز.

والخمسة ما زالوا معتقلين، وهم بين 249 من موظفي وزارة الخارجية أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقالهم الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله كولن الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في محاولة الانقلاب. ولم يتم تحديد هوية أي منهم.

وينفي كولن ضلوعه في محاولة الانقلاب.

وقالت نقابة المحامين في بيان أمس الثلاثاء إن نحو 100 مشتبه بهم اعتقلوا حتى الآن وإن المحامين من النقابة يجتمعون مع ستة معتقلين بعد تقارير عن تعذيب مزعوم.

وقالت نقابة المحامين إن 5 من المشتبه بهم الستة الذين التقوا بالمحامين قالوا إنهم نقلوا من زنازينهم لاستجوابهم وتم تجريدهم من ملابسهم وتقييدهم ثم عُذبوا في وقت لاحق في غرفة مظلمة. ونفى المشتبه به السادس تعرضه لتعذيب ولكنه قال إنه سمع بإساءة معاملة آخرين.

ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز عام 2016، تنفذ الشرطة عمليات بشكل منتظم ضد أفراد تشتبه في انتمائهم لشبكة كولن وسجنت أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش وغيرهم.