جون بولتون يصل الإمارات لإجراء مباحثات

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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث قضايا الأمن في المنطقة. وتأتي زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للإمارات في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وحلفائها من جهة، وبين طهران التي يتهمها خصومها بتهديد أمن المنطقة. وقال بولتون عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي توتر: ”هبطت…