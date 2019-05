جون بولتون يصل الإمارات لإجراء مباحثات

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث قضايا الأمن في المنطقة.

وتأتي زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للإمارات في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وحلفائها من جهة، وبين طهران التي يتهمها خصومها بتهديد أمن المنطقة.

وقال بولتون عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي توتر: ”هبطت للتو في دولة الإمارات العربية المتحدة“.

وأضاف المسؤول الأمريكي: ”نتطلع للقاء مع حلفائنا الإماراتيين غدًا الأربعاء لمناقشة المسائل الأمنية الإقليمية المهمة“.

Just landed in the UAE. Looking forward to meeting with our Emirati allies tomorrow to discuss important and timely regional security matters.

