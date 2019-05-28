فرنسا: هناك ”مؤشر“ على استخدام النظام السوري سلاحًا كيميائيًا في إدلب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن لدى فرنسا ”مؤشرًا“ عن استخدام سلاح كيميائي في منطقة ادلب الواقعة شمال غرب سوريا.

وقال الوزير الفرنسي أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية:“نملك مؤشرًا على استخدام سلاح كيميائي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقق من ذلك بعد“.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الثاني والعشرين من أيار/مايو عن وجود ”مؤشرات“ تفيد بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد يكون شن ”هجومًا“ بالكلور في التاسع عشر من أيار/مايو شمال غرب سوريا، وهددت بالرد.

ويعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استخدام السلاح الكيميائي يعد تجاوزًا للخط الأحمر، وسبق أن أمر مرتين بتوجيه ضربات على مواقع للنظام السوري، المرة الأولى في نيسان/أبريل 2017 ردًا على هجوم بغاز السارين في خان شيخون السورية، والمرة الثانية بالتعاون مع فرنسا والمملكة المتحدة ردًا على هجوم كيميائي على مدنيين في مدينة دوما قرب دمشق.

وتابع الوزير الفرنسي:“نلتزم الحذر، لأننا نعتبر أنه من الضروري التأكد من استخدام السلاح الكيميائي، وأنه كان قاتلًا، لنتمكن عندها من الرد“، مذكرًا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبق أن اعتبر أن استخدام السلاح الكيميائي يعد تجاوزًا للخط الأحمر.

وينفى النظام السوري أن يكون استخدم السلاح الكيميائي.