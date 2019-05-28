سفير إيران في فرنسا: مستعدون لتوقيع اتفاقية ”عدم اعتداء“ مع الخليج

قال السفير الإيراني في باريس، بهرام قاسمي، يوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتوقيع ”اتفاقية عدم اعتداء“ مع دول الخليج.

وأضاف قاسمي خلال كلمة له بمؤتمر حول ”الحد من التوترات في الخليج“ في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن ”إيران جاهزة للتعاون والحوار ورفع سوء التفاهم مع بعض دول الخليج“، معتبرًا أنه ”لا يمكن لأي دولة في المنطقة أن توفر الأمن والسلام والاستقرار لنفسها بمعزل عن الدول الأخرى“.

وتابع أن إيران ”مستعدة للتوقيع على اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج لبناء الثقة، وإزالة مخاوف سببتها أطراف أخرى“.

وشدد على أنه ”من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والأمن بشكل مستدام، يتعين على جميع بلدان المنطقة اتخاذ تدابير في شكل تعاون مشترك من خلال الجهود الجماعية والحزم القوية“.

ووصل قاسمي الشهر الماضي إلى العاصمة الفرنسية لتولي مهمة سفير إيران في باريس، بعدما كان يتولى منصب المتحدث باسم الخارجية في بلده.