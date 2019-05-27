سويسرا: مستعدون لاستضافة محادثات نووية حول إيران‎

أعلن مسؤول سيوسري، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات نووية حول إيران، مضيفًا أن بلاده تبذل جهودًا لحل مسألة الخلافات حول القضية النووية الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السويسرية في روسيا “ توبياس بريوتلي“، قوله: ”نحن على استعداد لاستضافة المحادثات، لقد قمنا بذلك بالفعل، وتم عقد محادثات مهمة حول إيران في سويسرا. عندما تتم مناقشة الوساطة، فإننا نعمل فقط على أساس نوايا الجانبين“.

وأكد أن سويسرا تدعم الاتفاق النووي مع إيران الذي تم إبرامه عام 2015، مضيفًا ”نعتقد أن المتابعة هي واحدة من العناصر المهمة في بنية منع الانتشار النووي“.

وجاءت التصريحات التي أدلى بها المسؤول السويسري في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد بلاده للتفاوض مع طهران حول صفقة نووية جديدة.

وقال ترامب من طوكيو التي يزورها حاليًّا: ”إذا أراد الإيرانيون إجراء محادثات معنا فإننا نرغب في التحدث إليهم..“.

ولفت ترامب إلى أن أمريكا لا تريد تغيير النظام في إيران واصابتها بأذى، موضحًا أن ”كل مانريده هو أن تقول لا للسلاح النووي .. أريد عودة إيران إلى الساحة الدولية“.