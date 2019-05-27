تغريدات ترامب النارية بدأت تفقد شعبيتها

أفاد تقرير إخباري أمريكي، اليوم الإثنين، أن شعبية التغريدات النارية وغير العادية التي يطلقها الرئيس، دونالد ترامب، من حين إلى آخر تراجعت بشكل كبير منذ توليه الرئاسة؛ وذلك لأنها أصبحت مألوفة وعادية لدى الأمريكيين.

وقالت صحيفة ”ديلي بيست“ إن معدل التفاعل لدى الأمريكيين مع تغريدات ترامب على شبكة ”تويتر“ انحسر تدريجيًا على أساس شهري منذ آواخر العام 2016.

فيما ذكر تقرير لمؤسسة ”كراود تانجل“ التي تراقب نشاطات مواقع التواصل الاجتماعي، أن معدل التفاعل مع تغريدات ترامب وصل ذورته إلى 0.55% في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، قبل أن يبدأ بالانحسار تدريجيًا ليصل إلى 0.16% الشهر الحالي وهو أدنى مستوى له في تلك الفترة.

وأضافت الصحيفة أن ”معدل التفاعل مع تغريدات ترامب النارية وغير العادية انخفض إلى أدنى مستوى له الشهر الحالي…السبب الرئيسي لهذا المعدل السيئ هو أن هذه التغريدات التي اعتبرت من قبل غير عادية أصبحت على ما يبدو عادية ومألوفة.“

ووفقًا للصحفة فإن التغريدات التي يهاجم بها ترامب المسؤولين الحكوميين ويتهمهم بالخيانة باتت شبه يومية، في حين استخدم الرئيس تعبير ”لا تواطؤ“ 54 مرة وتعبير ”لا إعاقة“ 30 مرة و“ملاحقة الساحرات“ 20 مرة منذ الأول من نيسان/ إبريل الماضي.

وأوضحت أن معدل التفاعل مع تغريدات ترامب وصل إلى مستوى ”سيئ جدًا“ الشهر الحالي، مشيرة إلى أن ”هذا المعدل تستخدمه تويتر نفسها ومؤسسات أخرى لتقييم نشاط المتستخدم، وذلك باحتساب عدد التعليقات والتفاعلات وتقسيمه على عدد المتتبعين“