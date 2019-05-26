زعيم الأكراد المسجون ”أوجلان“ يدعو لإنهاء إضراب عن الطعام

دعا زعيم الأكراد المسجون عبد الله أوجلان، نواب البرلمان الأكراد وآلاف السجناء لإنهاء إضرابهم عن الطعام في بيان قرأه أحد محاميه، اليوم الأحد، بعد 200 يوم من إطلاق أحد النواب الاحتجاج.

وبدأت ليلى جوفين، عضو البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إضرابًا عن الطعام في نوفمبر/ تشرين الثاني، للمطالبة بإنهاء الحبس الانفرادي لأوجلان وتأمين زيارة عائلته ومحاميه له بانتظام.

وقال أوجلان في بيان جرت قراءته خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول بعد أربعة أيام من زيارة المحامين له في السجن ”زملائي الذين ألزموا أنفسهم بإضراب عن الطعام والصوم حتى الموت، أطلب منكم إنهاء احتجاجكم“.

وأوجلان هو مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية، وهو محتجز بسجن في إحدى الجزر منذ أن ألقت قوات خاصة تركية القبض عليه في كينيا عام 1999.

وزاره محاموه في بداية الشهر الجاري للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، وسمح لهم بالحديث إليه مرة ثانية يوم الأربعاء. ومن المقرر قراءة بيان بالنيابة عن النائبة ليلى جوفين في وقت لاحق اليوم.