زلزال يهز المباني في طوكيو قبيل زيارة ترامب

قال التلفزيون الياباني إن زلزالًا متوسط القوة هز المباني شرق اليابان، اليوم السبت، قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة، وهي المنطقة التي من المقرر أن يمارس فيها ترامب رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدًا الأحد.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية، ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي قدَّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بخمس درجات.

ومن المقرر أن يصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى طوكيو في وقت لاحق اليوم.