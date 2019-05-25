مسؤول عسكري: بوسع إيران أن تغرق سفن أمريكا الحربية بـ“أسلحة سرية“

نقلت وكالة ”ميزان“ للأنباء، اليوم السبت، عن مسؤول عسكري إيراني كبير قوله إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و“أسلحة سرية“.

وقال الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية لوكالة ”ميزان“:“أمريكا… قررت إرسال سفينتين حربيتين إلى المنطقة، فإن ارتكبت هاتان السفينتان أقل حماقة، سنلقي بهما إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين“.

وتجيء الخطوات الأمريكية في وقت تلقي فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء على ما تعتبره خطر هجوم محتمل من جانب إيران، كما تجيء بعد قرارات للتعجيل بنشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية إضافة إلى إرسال قاذفات وصواريخ باتريوت إضافية للشرق الأوسط.

ويقول خبراء غربيون إن إيران تبالغ عادة في قدرات أسلحتها وإن كانت هناك مخاوف إزاء برنامجها الصاروخي وبخاصة الصواريخ الباليستية الطويلة المدى.