ماي تحدد رسميا موعد استقالتها من رئاسة الوزراء البريطانية (فيديو)

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الجمعة أنها ستتترك منصبها، لتمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسما بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي أمام مقر الحكومة في 10 داوننج ستريت إنها ستستقيل في السابع من يونيو حزيران من زعامة حزب المحافظين على أن يبدأ التنافس على زعامة الحزب في الأسبوع التالي.

وأضافت: ”سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو حتى يتسنى اختيار من سيخلفني“.

وبصوت بدا التأثر واضحا على نبرته قالت إنها لا تكن أي ضغينة. وتابعت ماي التي تحملت أزمات وكبوات خلال جهودها للتوصل إلى اتفاق لخروج يحظى بموافقة البرلمان: ”سأترك عما قريب الوظيفة التي كان شغلها أعظم شرف في حياتي.. ثاني رئيسة للوزراء ولكن بالتأكيد ليست الأخيرة“.

ومضت قائلة: ”أفعل ذلك وأنا لا أكن أي ضغينة بل أحمل امتنانا هائلا وراسخا لأن الفرصة سنحت لي لأخدم البلد الذي أحبه“.

وسيعمق رحيل ماي أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذ سيسعى رئيس الوزراء الجديد على الأرجح إلى اتفاق أكثر حسما مما يزيد احتمالات الصدام مع التكتل وإجراء انتخابات عامة مبكرة.