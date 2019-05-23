السلطات الأمريكية تعتقل مواطنًا هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الإسرائيلية في نيويورك

زعمت قناة “ i24news“ الإسرائيلية، مساء يوم الخميس، أن السلطات الأمريكية اعتقلت مواطنًا هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الإسرائيلية في نيويورك.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فإن المدّعي العام الفدرالي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أعلن عن اعتقال الشاب جوناثان جي البالغ من العمر (20 عامًا) من حي باسكنغ ريدج الراقي في نيوجيرسي، بعد تهديده بتفجير برج ترامب والقنصلية الإسرائيلية في نيويورك.

وقالت القناة إن المحققين الأمريكيين عثروا على رسائل تهديد نشرها مواطنهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر تعاطفًا مع كتائب القسام جناح حركة حماس المسلح.

وبحسب القناة، وجهت السلطات الأمريكية لائحة اتهام ضد مواطنها، تتضمن محاولته تقديم دعم مادي لمنظمة محظورة والإدلاء بتصريحات كاذبة، قد يُعاقب عليها بالسجن الفعلي لمدة 20 عامًا.

وفي الادعاء المقدم ضد المواطن الأمريكي، أنه أرسل مبلغ 100 دولار عن طريق التحويل الماليّ، إلى شخص من غزة يُعتقد أنه يعمل لدى كتائب القسام، ثم افتخر بذلك على تطبيق ”إنستغرام“، معلقًا بالقول: ”من المؤكد أنه أمر غير قانوني، لكني لا أبالي“.

وأضافت القناة أن المواطن المتهم عبّر عن رغبته بالانضمام للجيش الأمريكي لتعلم كيفية القتل، ونشر صورًا لبرج ترامب على ”إنستغرام“ معلقًا عليه بأنه يريد وضع قنبلة فيه، مضيفًا على إحدى الصور سؤالًا ”هل يجب أن أفجر برج ترامب؟“، مرفقًا بصورة تعبيرية لقنبلة.

وتابعت القناة، أن المتهم بث فيديو مباشرًا على صفحته يستعرض فيها مسدسًا وعلمًا لحماس، معربًا عن رغبته بالمشاركة في مسيرة مؤيدة لإسرائيل بهدف إطلاق النار عليها.