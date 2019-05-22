أبرزهم الداخلية.. برلمانيون يعتزمون استجواب بعض وزراء حكومة روحاني

كشف عضو رئاسة البرلمان في إيران، علي أصغر يوسف نجاد، اليوم الأربعاء، عن اعتزام عدد من نواب البرلمان تقديم طلبات موقعة لاستجواب وزراء الداخلية والرياضة، وذلك بعد أيام من تقديم طلب رسمي لاستجواب وزير النفط بسبب فشل وزارته في حل أزمة النفط في ظل العقوبات الأمريكية على بلاده.

وقال يوسف نجاد في تصريحات لوكالة ”نادي الشبان الصحفيين“ الحكومية: ”لقد تلقت رئاسة البرلمان طلب استجواب وزير الرياضة، حيث أرجعت رئاسة البرلمان هذا الطلب للجنة الثقافية وناقشتها“.

وأضاف ”أن بعض النواب قدموا طلبًا لاستجواب وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، فيما أرجعته رئاسة البرلمان للجنة المجالس والأمور الداخلية، حيث ستبحث هذه اللجنة مسألة استجواب وزير الداخلية في الجلسة المقبلة للبرلمان“.

وتابع ”أن رئاسة البرلمان لم تتلق حتى الآن طلبًا لاستجواب وزير الصناعة“، لافتًا إلى أن ”طلبات استجواب بعض الوزراء لا تزال في يد بعض النواب تمهيدًا لتقديمها للبرلمان“.

ونوه أنه ”إذا وصلت توقيعات النواب المطالبين لاستجواب الوزراء لأقل من 10 توقيعات، فلن يتم استجواب الوزير وفقًا لقوانين المجلس، بينما إن وصلت التوقعيات لأكثر من 10 فيجب حينها على اللجنة الثقافية تقديم تقريرها لرئاسة البرلمان“.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إخبارية عن تقديم عدد من النواب في إيران طلب لاستجواب وزير النفط، بيغن زنغه، نتيجة لما اعتبروه فشل وزارته في إدارة الوضع النفطي المتأزم للبلاد، وفقدان إيران لسوق الغاز في المنطقة في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

وتقدم عدد من نواب البرلمان في إيران بطلب خلال جلسة المجلس الأحد الماضي، لاستجواب وزير النفط زنغنه، حيث عمل النواب على جمع التواقيع بعد طرح 7 بنود تتضمن أسئلة يتم توجيهها للوزير الإيراني خلال الاستجواب.

وأكد النواب الإيرانيون في بيان نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، أن طرحهم استجواب وزير النفط يأتي في خضم فشل وزارته في حل أزمة تصدير النفط وفقدان إيران سوق الغاز فضلًا عن عدم تنفيذ العديد من التعهدات التي خرج بها الوزير.