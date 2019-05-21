استطلاع: نصف الأمريكيين يتوقعون حربًا مع إيران خلال السنوات المقبلة

أظهر استطلاع لرويتر/إبسوس نُشر اليوم الثلاثاء، أن نصف الأمريكيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة ستدخل حربًا مع إيران ”في غضون السنوات القليلة المقبلة“، وذلك وسط توتر متزايد بين الدولتين.

وعلى الرغم من أن الأمريكيين يشعرون بقلق من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام، فإن قلة تؤيد توجيه ضربة استباقية للجيش الإيراني.

وبين الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان في الفترة بين 17 و20 مايو/أيار، أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولًا فإن 4 من كل 5 يعتقدون بأن على الولايات المتحدة الرد عسكريًا بشكل كامل أو جزئي.