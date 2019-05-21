انتقاد قناة تركية بعد اختصارها مقابلة مع مرشح المعارضة لانتخابات بلدية إسطنبول‎

المصدر: أ ف ب

تعرضت قناة تلفزيونية تركية لانتقادات، يوم الثلاثاء، بعدما اختصرت، يوم الاثنين، مقابلة مع أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة لبلدية اسطنبول ،عندما تطرق إلى نفقات البلدية ”الباهظة“ خلال ولاية رئيسها السابق الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم.

وأنهى المقدم على قناة“ سي.أن.أن-تورك“ الخاصة، أحمد حقان، مساء يوم الاثنين، مقابلة مع أكرم إمام أوغلو قبل نصف ساعة من وقتها الأصيل.

وألغت السلطات انتخاب أوغلو في 31 أذار/مارس على رأس بلدية إسطنبول.

ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في 23 حزيران/يونيو.

ومنذ، مساء يوم الاثنين، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات استهدفت القناة والمقدم.

واقترح أحد مستخدمي ”تويتر“ تسمية البرنامج ”المنطقة المنحازة“ بدلًا من ”المنطقة المحايدة“.

ورفضت القناة في تغريدة على ”تويتر“ اتهامها بالانحياز لمرشح ضد آخر في الانتخابات البلدية.

وأكدت أنها كرست لإمام أوغلو ساعة و25 دقيقة على الهواء، أي ما يتجاوز بسبع دقائق ما كرسته لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلديريم في إطار البرنامج نفسه في 13 ايار/مايو.

وتم وقف المقابلة بينما كان إمام أوغلو يتحدث عن النفقات ”الباهظة“ لسلفه، قائلًا إنه كشفها خلال الأيام الثمانية عشر التي انتقل فيها إلى البلدية قبل إبطال انتخابه.

وكان أكرم إمام أوغلو تغلب على مرشح الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، ورئيس الوزراء السابق في تركيا بن علي يلدريم، بأقل من 13000 صوت.

وهذا فارق ضئيل في مدينة يفوق عدد سكانها 15 مليون نسمة، ويهيمن عليها الإسلاميون المحافظون منذ 25 عامًا.

وفي أعقاب سلسلة طعون قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، ألغت اللجنة العليا للانتخابات النتائج، وقررت إجراء انتخابات جديدة في 23 حزيران/يونيو.

وخلال المقابلة، أثار إمام أوغلو ما وصفه بأنه ”فوضى“ في البلدية، بدليل العدد الكبير من السيارات التي تستخدمها، ووعد بتحويل هذه النفقات إلى ”مدخرات“ لخدمة المدينة في حال أُعيد انتخابه.

وسارع المقدم إلى مقاطعته بحجة بث إعلان، ثم أنهى المقابلة عندما أصر المرشح على الحديث عن الشؤون المالية للبلدية.

ولفت إمام أوغلو إلى أنه كان أُبلغ أن المقابلة ستستمر نصف ساعة إضافية.