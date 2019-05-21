مدمرة بريطانية تستعرض قوتها باستهداف درون بصاروخ هائل السرعة قبالة اسكتلندا (فيديو)

وثق مقطع فيديو اختبار ”البحرية الملكية البريطانية“، قدرة سفينة مدمرة على استهداف خطر سريع وعلى مستوى منخفض، مثل طائرة درون، حيث ترسخ البحرية الملكية نظامها الصاروخي قبالة ساحل اسكتلندا.

وتم اختبار السفينة ”HMS Defender“ وهي مدمرة من نوع 45، قبالة شمال غرب اسكتلندا يوم الأحد، كجزء من مناورات الناتو.

وحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُظهر الفيديو اختبار المدمرة HMS Defender، والتي أطلقت صاروخًا بـ 4 أضعاف سرعة الصوت لاستهداف درون قادمة، صُممت لمحاكاة هجوم قذيفة على السفينة.

وقال قادة البحرية الملكية البريطانية، إن هذه تعد المرة الأولى التي تشارك فيها السفينة المدمرة التي تتخذ من مدينة بورتسموث مقرًّا لها في اختبار لاستهداف مثل هذا الهدف الصعب.

وقال اللفتانت كوماندر ”دانيال لي“، ضابط الحرب الأقدم في السفينة: ”مشاركتي في أول إطلاق للسفينة ضد هدف سريع، كان تجربة استثنائية حقًّا“.

وأضاف: ”أن إثبات فاعلية نظام Sea Viper ضد هدف يمثل أكبر تحد، ويطمئننا بشأن قدرة المدمرة HMS Defender على القيام بمهماتها كمدمرة للدفاع الجوي“.