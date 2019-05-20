إعادة انتخاب ”جوكو ويدودو“ رئيسًا لإندونيسيا

أعلنت لجنة الانتخابات في إندونيسيا، اليوم الاثنين، فوز ”جوكو ويدودو“ بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، بالانتخابات التي أجريت في أبريل/ نيسان الماضي.

وفاز ويدودو بنسبة 55.5% من أصوات الناخبين، متفوقًا على منافسه الجنرال المتقاعد فرابو سوبيانتو، الذي حصد 44.5% من الأصوات.

وويدودو، هو مرشح حزب ”الكفاح الديمقراطي“ الإندونيسي، وكان تولى رئاسة البلاد لأول مرة عام 2014.

وتوصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية بأنها الأكبر التي تجري في يوم واحد على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نحو 192 مليون ناخب، ويتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.