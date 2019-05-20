بن علوي يصل طهران لإجراء مباحثات مع ظريف

وصل وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة غير معلنة مسبقًا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن يوسف بن علوي يصل طهران ويعقد مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اجتماعًا مهمًا لمناقشة آخر التطورات في المنطقة والتوتر الإيراني الأمريكي ”.

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، وصل إلى طهران، وسيبحث مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

و تأتي الزيارة بالتزامن مع تصاعد لهجة الخطاب الإمريكي الإيراني، وإعلان واشنطن إرسال حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“ وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

وأمس الأحد، قال وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده لا تريد حربا مع إيران، ولكنها سترد بقوة وحزم على أي تهديد.