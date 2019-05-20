روسيا: لا علاقة لنا بالفضيحة السياسية في النمسا

المصدر: ا ف ب

أكد الكرملين، الإثنين، أن روسيا ”لا علاقة لها“ بالفضيحة السياسية في النمسا.

وانهار الائتلاف الحاكم في النمسا بعد نشر شريط فيديو فاضح أدى إلى اتهام الزعيم القومي هاينز-كريستيان شتراخه، بمحاولة الحصول العام 2017 على تمويل من ثري ”روسي“ قريب من السلطة مقابل صفقات.

وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بشأن هذا الشريط المصور في تصريح صحفي: ”هذه قصة لا يمكن أن يكون لنا أي علاقة بها“.

وأعلن المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، يوم الأحد، بحث تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل حكومة انتقالية مع الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، بعد فضيحة الفيديو واستقالة اينز كريستيان شتراخه زعيم ”حزب الحرية“ اليميني المتطرف الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.