ترامب: لا أريد الحرب ولن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه لا يريد حربًا مع إيران، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة ”فوكس نيوز“: ”لا أريد الحرب. لكن أمامكم أوضاع مثل إيران، فلا يمكننا أن ندعها تمتلك أسلحة نووية، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك أبًدًا“.

وفي رده على سؤال عما يقصده السناتور ليندسي غراهام عندما قال مؤخرًا إن ترامب يريد ”غزوات مختلفة“ قال: ”إذا كان هناك غزو فهو غزو اقتصادي“.

وأشار إلى أن إيران ”تعرضت لدمار كامل من الناحية الاقتصادية“. والأحد، حذر ترامب، إيران بأنها ”إذا أرادت الحرب فستكون نهايتها رسميًا“.

وكتب ترامب، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، الأحد، ”إذا أرادت إيران الحرب فستكون تلك نهايتها رسميا.. لا تهددوا أمريكا مجددا“.‎

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“ وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران، لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.