32 قتيلًا إثر أعمال شغب داخل سجن في طاجيكستان

قتل 32 شخصًا، في سجن مشدد الحراسة، إثر أعمال شغب نفذها سجناء من متشددي تنظيم داعش.

وقالت وزارة العدل في طاجيكستان، يوم الاثنين، إن 3 حراس و29 نزيلًا قتلوا خلال أعمال الشغب.

وأضافت الوزارة أن أعمال الشغب اندلعت في وقت متأخر من مساء يوم الأحد في السجن الواقع بمدينة وحدات الواقعة على بعد 10 كيلومترات شرقي العاصمة دوشنبه، بعد أن تسلح المتشددون بسكاكين وقتلوا 3 من الحراس وخمسة سجناء.

وأحد المحرضين على العنف هو بحروز جول مراد، ابن جول مراد حليموف الكولونيل بالقوات الخاصة الطاجيكية الذي انشق وانضم لتنظيم داعش عام 2015.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن أعادت الهدوء إلى السجن الذي يضم 1500 سجين.

وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن تمرد في سجن آخر بطاجيكستان في نوفمبر/ تشرين الثاني، حدث عقب شن أنصاره هجومًا داميًا على سياح غربيين في يوليو/ تموز عام 2018.