بكين تطالب أمريكا بوقف ”استفزازاتها“ في بحر الصين الجنوبي

طالبت وزارة الخارجية الصينية، يوم الاثنين، أمريكا، بوقف ”الأفعال الاستفزازية“ في بحر الصين الجنوبي.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى سفنه الحربية أبحرت أمس الأحد قرب جزيرة ”سكاربورو شول“ المتنازع عليها والتي تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي.

أدلى المتحدث باسم الوزارة لو كانغ بالتصريح خلال إفادة صحفية يومية في بكين.

ويعد بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والتي تشمل أيضًا حربًا تجارية والعقوبات الأمريكية وتايوان.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن ”المدمرة بريبل هي التي نفذت العملية“.

وأضاف الكوماندر كلاي دوس، المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي، أن ”بريبل أبحرت على بعد 12 ميلًا بحريًّا من سكاربورو من أجل الطعن في المطالب البحرية المتجاوزة والحفاظ على حرية الوصول إلى هذا الممر المائي وفقًا لما يحدده القانون الدولي“.