احتجاجات للمعارضة التركية بشوارع اسطنبول رفضًا لإلغاء نتائج الانتخابات (فيديو)

بث ناشطون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مقاطع فيديو لاحتجاجات قام بها موالون لحزب الشعب الجمهوري المعارض، احتجاجًا على قرار إلغاء نتائج الانتخابات المحلية وإعادتها في كبرى مدن البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو من عدة أماكن في اسطنبول، عشرات الأشخاص الذين يسيرون بشكل مجمع حاملين أواني منزلية للطرق عليها تعبيرًا عن رفض قرار إعادة الانتخابات.

كما ظهر في مقطع آخر، احتجاج عدد من سكان بعض المناطق السكنية بإطفاء أضواء منازلهم وتشغيلها بجانب الطرق على الأواني المنزلية.

