احتجاجات للمعارضة التركية بشوارع اسطنبول رفضًا لإلغاء نتائج الانتخابات (فيديو)

بث ناشطون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مقاطع فيديو لاحتجاجات قام بها موالون لحزب الشعب الجمهوري المعارض، احتجاجًا على قرار إلغاء نتائج الانتخابات المحلية وإعادتها في كبرى مدن البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو من عدة أماكن في اسطنبول، عشرات الأشخاص الذين يسيرون بشكل مجمع حاملين أواني منزلية للطرق عليها تعبيرًا عن رفض قرار إعادة الانتخابات.

كما ظهر في مقطع آخر، احتجاج عدد من سكان بعض المناطق السكنية بإطفاء أضواء منازلهم وتشغيلها بجانب الطرق على الأواني المنزلية.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة تلك المقاطع المتداولة.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وسائل إعلام محلية، إن اللجنة العليا للانتخابات قد قررت اليوم الاثنين، إعادة الاقتراع في الانتخابات المحلية بمدينة اسطنبول التي أجريت نهاية آذار/مارس الماضي، وفاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، بمنصب رئيس بلدية المدينة الكبرى وبفارق ضئيل على منافسه بن علي يلدريم، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد طعن تقدم به الحزب الحاكم في نتائج الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول، زاعمًا حدوث عمليات غش ومخالفات قانونية، ليتم تحديد يوم 23 حزيران / يونيو المقبل لإجراء الانتخابات مجددًا.