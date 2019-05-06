احتجاجات للمعارضة التركية بشوارع اسطنبول رفضًا لإلغاء نتائج الانتخابات (فيديو)

بث ناشطون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مقاطع فيديو لاحتجاجات قام بها موالون لحزب الشعب الجمهوري المعارض، احتجاجًا على قرار إلغاء نتائج الانتخابات المحلية وإعادتها في كبرى مدن البلاد.
احتجاجات عارمة بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات في #تركيا إعادة الانتخابات في بلدية #إسطنبول التي فازت بها المعارضة https://t.co/D6gpJzQRB5#إرم_نيوز #Turkey #Erdogan #Ekremİmamoğlu #istanbul pic.twitter.com/7l57oXLAVk
— إرم نيوز (@EremNews) May 6, 2019
وأظهرت مقاطع فيديو من عدة أماكن في اسطنبول، عشرات الأشخاص الذين يسيرون بشكل مجمع حاملين أواني منزلية للطرق عليها تعبيرًا عن رفض قرار إعادة الانتخابات.
#Istanbul is with you #Ekremİmamoğlu ✅ pic.twitter.com/fDcsHiN66K
— Anthony Hawley (@Anthonyhawley9) May 6, 2019
كما ظهر في مقطع آخر، احتجاج عدد من سكان بعض المناطق السكنية بإطفاء أضواء منازلهم وتشغيلها بجانب الطرق على الأواني المنزلية.
Wake up #istanbul. #Ekremİmamoğlu needs your support. pic.twitter.com/d9TP437gCP
— Tia Foster (@lilsomuch) May 6, 2019
Maltepe #istanbul pic.twitter.com/QpNIOa1nHj
— Hasan cengiz (@crstan7) May 6, 2019
ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة تلك المقاطع المتداولة.
يأتي ذلك في وقت قالت فيه وسائل إعلام محلية، إن اللجنة العليا للانتخابات قد قررت اليوم الاثنين، إعادة الاقتراع في الانتخابات المحلية بمدينة اسطنبول التي أجريت نهاية آذار/مارس الماضي، وفاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، بمنصب رئيس بلدية المدينة الكبرى وبفارق ضئيل على منافسه بن علي يلدريم، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد طعن تقدم به الحزب الحاكم في نتائج الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول، زاعمًا حدوث عمليات غش ومخالفات قانونية، ليتم تحديد يوم 23 حزيران / يونيو المقبل لإجراء الانتخابات مجددًا.