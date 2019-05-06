سطو مسلح على مقهى في ألمانيا.. والمهاجمون يستخدمون قنابل الغاز

اقتحم 5 أشخاص ملثمين مسلحين ببندقية آلية، مقهى بولاية هيسه وسط ألمانيا، وسرقوا نحو 8 آلاف و950 دولارًا ولاذوا بالفرار.

ونقلت وكالة أنباء ”أسوشيتد برس“ عن شرطة الولاية أن المسلحين رشوا غازًا مسيلًا للدموع أيضًا أثناء عملية السطو.

وأفادت الوكالة بأن معظم الأموال المسروقة تخص مالكي المقهى وبعضها خاص برواده.

وذكرت الشرطة أن شخصًا واحدًا من رواد المقهى نقل إلى مستشفى للعلاج جراء إصابة ناجمة عن استنشاق الغاز.

واستخدمت الشرطة طائرة مروحية في البحث عن المسلحين، دون أن تعثر عليهم حتى الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش، بحسب المصدر نفسه.

كما طلبت الشرطة من السكان المحليين الإدلاء بأي معلومات يمكن أن تفيد في البحث عن المسلحين.