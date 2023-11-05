تقرير: الضربات الأوكرانية أضعفت الدفاعات الجوية الروسية

ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي نقلا عن تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، أن أوكرانيا دمرت على الأرجح أربعة أنظمة دفاع جوي روسية بعيدة المدى على الأقل في الأسبوع الماضي، مما أضعف الدفاعات الجوية الروسية.

وبحسب التقرير، تشمل هذه الأسلحة ثلاثة أنظمة صواريخ إس-400 تريومف الثمينة، والتي تم تدميرها في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق تقارير وسائل الإعلام الروسية.

وأوضح التقرير، أن فقدان هذه الأنظمة الثمينة يعني أنه من المرجح أن تضطر روسيا إلى استبدالها من مناطق عملياتية أخرى، مما يضعف دفاعاتها الجوية هناك.

وأشار إلى أن " تدمير هذه الأنظمة يعني أن نظام الدفاع الجوي المتكامل الروسي يواجه صعوبة في مواجهة الأسلحة الهجومية الدقيقة الحديثة".

وقالت الوزارة البريطانية، إن روسيا أعطت الأولوية منذ فترة طويلة لأنظمة صواريخ أرض-جو الخاصة بها باعتبارها "عنصرًا رئيسًا" في إستراتيجيتها العسكرية.

وأضاف التقرير، أنه ليس من الواضح ما هي الأسلحة التي استخدمتها أوكرانيا لضرب أنظمة S-400، لكن قناة روسية على "Telegram" زعمت أنها استخدمت أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى التابعة للجيش.

وأرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا نحو 20 من الأسلحة المرغوبة في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، وأكدت أوكرانيا استخدامها لأول مرة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر في هجوم مذهل على مطارين روسيين، مما أدى إلى تدمير 14 طائرة هليكوبتر.

كما لفت التقرير إلى أنه قد تم تصميم نظام S-400 لمنافسة نظام الدفاع الجوي باتريوت الأمريكي الصنع والذي تبلغ تكلفته مليار دولار ولكن بسعر أقل. إذ تم التباهي به كثيرًا باعتباره متفوقًا من الناحية التكنولوجية على نظام باتريوت.